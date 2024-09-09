Роналду забил в шестом матче подряд

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду продлил свою результативную серию.

Гол 39-летней суперзвезды принёс португальцам победу в поединке Лиги наций с Шотландией (2:1). Примечательно, что Роналду смог отличиться во всех шести матчах за клуб и сборную с начала текущего сезона – он забивает по разу в шести подряд встречах. Также в активе форварда две результативные передачи.

Сегодняшний гол стал для Криштиану Роналду 901-м в карьере и 132-м в составе португальской национальной команды. Стоит отметить, что ветеран появился на поле только после перерыва, заменив Педру Нету.