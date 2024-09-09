Сборная Шотландии установила личный антирекорд

Сборная Шотландии не смогла набрать очки в матче против Португалии.

Коллектив Стива Кларка удивил грозного соперника голом Скотта Мактоминая на 7-й минуте. Португальцы смогли отыграться только на 54-й минуте, когда забил Бруну Фернандеш, а на 88-й точный удар Криштиану Роналду принёс хозяевам победу. По информации Opta, сборная Шотландии не выигрывает уже на протяжении восьми матчей кряду – самая длительная безвыигрышная серия команды в истории. В пяти случаях успех праздновали соперники шотландцев, ещё трижды была зафиксирована ничья.

Свой следующий поединок Шотландия проведёт 12 октября – соперниками будут хорваты.