Дешам поделился ожиданиями от матча сборной Франции против Бельгии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам побеседовал с журналистами в преддверии матча Лиги наций против Бельгии.

«Трёхцветные» попробуют реабилитироваться после неудачи в поединке с Италией (1:3). Встреча с Бельгией стартует в 21:45 по московскому времени.

«Всегда важно отреагировать как можно быстрее после неудачи. Я не могу быть доволен матчем с Италией. В завтрашней игре мы хотим дать шанс другим футболистам, чтобы все получили своё игровое время.

Мы встречались с Бельгией на ЧМ-2018 и на Евро-2024, в этой команде всегда хватает отличных игроков. Нам придётся непросто», – заявил на пресс-конференции Дешам.