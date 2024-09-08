Сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 12 матчей

8 сентября сборная Испании на выезде разгромила национальную команду Швейцарии.

Встреча второго тура Лиги наций завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского коллектива. Стоит сказать, что подопечные Луиса де ла Фуэнте играли в меньшинстве с 20-й минуты матча, когда за фол последней надежды был удален Робен Ле Норман.

Данный результат позволил сборной Испании продлить свою беспроигрышную серию до 12 матчей. Стоит отметить, что в этих играх испанцы одержали десять побед.

Напомним, Испания является действующим чемпионом Европы. В финале минувшего турнира команда обыграла Англию.