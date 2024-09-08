Роналду забил 575 голов правой ногой

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду снова огорчил соперников.

Недавно 39-летний игрок достиг исторической отметки в 900 забитых мячей, а сегодня отметился и 901-м голом – на этот раз пострадала сборная Шотландии. Форвард отличился на 88-й минуте поединка Лиги наций и принёс португальцам волевую победу со счётом 2:1.

Для Роналду это уже 575-й гол, забитый правой ногой, что равняется 64% от общего количества. Ещё 173 раза, согласно The Athletic, Криштиану забил «нерабочей» левой, 151 – головой. Также на счету футболиста есть по одному результативному удару бедром и локтем.