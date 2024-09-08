С чемпионами всё нормально: Испания раскатала Швейцарию, полтора тайма проведя в меньшинстве

Во втором туре группы 4 Лиги А Лиги наций прошла игра Швейцария – Испания. Этот матч смотрелся центральным противостоянием воскресенья.

Испанцы – действующие победители не только чемпионата Европы, но и Лиги наций. Возьмёт ли «фурия роха» второй трофей Лиги наций кряду? Для начала пиренейцам надо выйти из группы.

В первом туре Испания заработала не тот результат, на который закладывалась. Ничья в гостях с Сербией вряд ли устроила команду Луиса де ла Фуэнте. Счёт 0:0 был зафиксирован тогда в Белграде.

Сборная Швейцарии на протяжении последнего десятилетия зарекомендовала себя крепким середняком европейского футбола. В четвертьфиналах Евро она фиксируется регулярно.

Однако старт текущей Лиги наций не задался швейцарцам ещё больше, чем испанцам. Проиграли «крестоносцы» в Дании с разницей в два мяча, да ещё и потеряли из-за удалений двух игроков – Эльведи и Джаку.

Значит, нужна была победа швейцарцам дома над «красной фурией». Но для испанцев, которые были без травмированных Ольмо и Оярсабаля, не стало проблемой забить два быстрых гола.

Ямаль навесил справа, а Хоселу головой отправил мяч за ленточку. Сначала это было не до конца понятно. Выяснилось, что Кобель отразил всё же из-за линии ворот. Это первый гол – четвёртая минута.

Швейцарцам несолидно проигрывать дома, и поспешили они порадоваться ответному мячу. Омерагич переправил в пустые ворота прострел Эмболо, но раньше Фройлер сыграл рукой, что увидел главный арбитр на мониторе.

Отменённый швейцарский гол подтолкнул испанцев сделать счёт 0:2. Ламин Ямаль подготовил почву для удара Нико Уильямса. Попытку того отбил Кобель, но Фабиан Руис был тут как тут на добавке.

На этом игра не закончилась. Ле Норман остановил Эмболо ценой красной карточки. Брель готов был ворваться в штрафную испанцев на оперативный простор, но увлёк его на газон Робен.

Лишение явной возможности забить гол – удаление. ВАР высматривал, был ли там офсайд. Положение «вне игры» не нашлось. Де ла Фуэнте тогда пожертвовал Педри, выпустив вместо него Вивиана.

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Амдуни с дальнего штрафного влепил мяч в перекладину. Омерагич с разворота крутнул мимо левой девятки. Это то, что возникло у швейцарцев. Однако мяч всё равно немало у гостей держался.

Ямаль своим ударом запросто мог оформлять счёт крупный – Кобель справился. К концу тайма швейцарцы стали повнятней давить на оборону испанцев и были вознаграждены за такие усилия.

Варгас получил пас от Фройлера и пробил в правый угол – Райя перевёл на угловой. Варгас подал стандарт, Эмболо скинул к дальней штанге, а Амдуни переправил мяч куда надо. 1:2.

Могли испанцы прописаться и на ничейный счёт к перерыву, однако ВАР-арбитры не позвали главного смотреть видеоповтор. Мяч попал Ямалю в руку в штрафной испанцев. Пенальти не был назначен.

В начале второго тайма испанцы поразили свои ворота «усилиями» Вивиана после углового, но гол не был засчитан, так как мяч до этого покинул пределы поля.

Испания уже концентрировалась на обороне минимального счёта в свою пользу и пыталась не играть с огнём под проливным дождём. Де ла Фуэнте снял с игры и Ямаля, и Уильямса – они больше на поле не требовались.

Казалось бы, такой шанс у швейцарцев забрать очки у испанцев. Но то лишь казалось. А оказалось совсем иначе. Слишком сконцентрировавшись на атаках, хозяева забыли о защите. И погорели на этом.

Райя отдал мяч от ворот вправо на Феррана Торреса, а тот прошёлся и прострелил на Фабиана Руиса, забившего в левый угол (1:3). Вскоре уже сам Торрес реализовал рандеву, голевой пас ему сделал Хоселу (1:4).

Кошмарный матч для сборной Швейцарии, потерпевшей новое поражение. А Испания доказала, что всё с ней нормально. Пару голов она забила в полном составе, плюс ещё пару – в меньшинстве.

Кирилл Иванцов