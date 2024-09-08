Сборная Швеции устроила разгром эстонцам

Один из фаворитов группы С1 Лиги наций, сборная Швеции, принимала эстонцев и решила судьбу матча в конце первого тайма. В дебюте слева прошла передача в центр штрафной площади на Виктора Дьёкереша, который с разворота с десяти метров пробил впритирку с левой штангой, мимо. На 30-й минуте Деян Кулушевски справа из пределов штрафной площади сделал пас в центр на Ясина Аяри, который переправил мяч налево на Кена Сему, удар которого с семи метров парирован, но отскок получился на Дьёкереша, который слева удачно сыграл на добивании - 1:0. Сема слева прострелил к воротам, мяч отскочил к Никласу Элиассону, чей удар соперники заблокировали, на подборе сыграл Александр Исак и с семи метров аккуратно отправил сферу в сетку - 2:0. Исак слева вывел к воротам Кулушевски, который прострелил в центр, а Дьёкереш переправил мяч в сетку - разгром.

После перерыва Алекс Тамм по центру убежал один на один с голкипером, сместился немного вправо и не смог переиграть вышедшего навстречу вратаря. Кевор Палуметс на фланге схватил руками за футболку Антона Салетроса и получил вторую жёлтую карточку, шла 62-я минута.

В этой группе у шведов и словаков по шесть очков, Эстонии и Азербайджана - по нулю.