Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану

Матч с Шотландией вроде не должен был сулить Португалии особых проблем, даже с учётом непопадания Криштиану Роналду в стартовый состав. Но реальность оказалась поинтересней.

В первом туре этой группы Лиги наций в обоих матчах были победы с разницей в один мяч. Португальцы минимально выиграли у хорватов, а шотландцы потерпели поражение от поляков.

Значит, Роналду начал отчётный матч на скамейке. Диогу Жота, видимо, был призван заменить его на поле. А Криштиану получил отдых после 900-го гола в карьере, забитого им в прошлом матче.

На седьмой минуте Диогу Жота получил пас с левого полуфланга от Бруну Фернандеша и как-то непонятно подкинул мяч. И никому из партнёров его не переадресовал, и в ворота не попал. Бесполезное действие, в общем.

Шотландцы ответили поконкретней. Мактоминай показал, что умеет забивать не только в концовках, но и в началах матчей. Скотт откликнулся на подачу Маклина с левого фланга и головой поразил сетку (0:1).

Рафаэл Леау попробовал взять лидерство на себя, продрался почти к левому углу вратарской, но пробил во внешнюю часть сетки. Ещё похожая была ситуация, но и там без дивидендов для хозяев.

На 27-й минуте Леау навесил на голову Антониу Силвы, пробившего мимо створа. Леау сам не попал в левый нижний угол. За первый тайм португальцы безрезультатно 16 раз пробили по чужим воротам.

В перерыве Роберто Мартинес не стал мудрить и отрядил на замену Роналду (ещё Рубена Невеша). Криштиану добавил красок. Бегал по разным флангам. Прошёлся справа и бахнул выше створа.

Избавились португальцы от необходимости сравнивать счёт на 54-й минуте. Бруну Фернандеш в касание приложился из-за пределов штрафной площади после передачи Леау и поразил правый угол (1:1).

В клещи «европейские бразильцы» соперников не взяли – шотландцы вдруг зачастили прогуливаться в штрафную хозяев. Мактоминай там любил орудовать – но тщетно.

Не Жоау Фелиш стал тем, кто спас португальцев от потери очков дома. Роналду вывел его на отличную позицию, а тот не переиграл Ангуса Ганна, оказавшись с ним с глазу на глаз.

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Фелиш пробил головой в падении в правый угол – вратарь гостей отразил. Роналду тоже головой попал в левую штангу. Но потом Криштиану уже поразил ворота – пустые. Доставка ему была слева от Нуну Мендеша.

2:1. Ключевая звезда сборной Португалии сделала результат. 901-й гол Роналду в карьере принёс команде Роберто Мартинеса победу над Шотландией с таким же счётом, какой был и против Хорватии.

Кирилл Иванцов