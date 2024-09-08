Шедевр Модрича со штрафного позволил хорватам обыграть сборную Польши

Сборная Хорватии провела хороший матч против поляков в Лиге наций и нанесла под два десятка ударов по воротам, но победу ей принес удар со штрафного.

Дуе Чалета-Цар после навеса с углового пробивал головой с близкого расстояния, однако голкипер среагировал, а защитники помешали добиванию. Удар Николы Залевски с левого угла штрафной не без труда парирован, с подбора же по воротам стрелял Пётр Зелиньски - чуть выше створа. В начале второго тайма пробил без двух часов 39-летний Лука Модрич со штрафного поверх стенки точно в ближнюю девятку - 1:0. Игорь Матанович получил мяч в штрафной, выдержал несколько пауз, раздергав оборону и соперника, однако мощный удар Игоря отразила перекладина. Роберт Левандовски идеально укротил мяч после навеса с левого фланга, попутно обыграв опекуна, после чего пальнул с разворота с восьми метров - перекладина спасла ворота хозяев.

После этого матча хорваты и поляки делят второе место, набрав по три очка.