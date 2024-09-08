Роналду забил 901-й гол в карьере

Сегодня, 8 сентября, сборная Португалии и сборная Шотландии встречаются между собой в рамках второго тура Лиги наций.

Игра между командами близится к завершению. На данный момент португальцы впереди со счетом 2:1. Сейчас автором победного гола является 39-летний нападающий Криштиану Роналду, который поразил сетку ворот соперника на 88-й минуте поединка.

Стоит сказать, что для Роналду данный гол стал уже 901-м в профессиональной карьере.

Следить за ходом всех событий матча Португалия – Шотландия можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.