Гризманн рассказал, что думает о Дешаме

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о главном тренере команды Дидье Дешаме.

Футболист «Атлетико» на протяжении долгих лет играл ключевую роль в построениях давнего наставника «трёхцветных», но в последнее время дела у форварда складываются не лучшим образом: Гризманн лишился гарантированного места в стартовом составе и перестал забивать – ноль голов в последних 13 играх за национальную команду.

«Я всегда испытывал к Дешаму огромное уважение. Дидье – мой первый и единственный тренер в сборной, я многим ему обязан. Для меня всегда огромная радость выступать под его началом, отдавать за него все силы на поле. Я готов играть в любой роли, в какой меня видит тренер», – сказал в интервью Telefoot Антуан в преддверии поединка с Бельгией, который состоится в понедельник.