Модрич забил со штрафного в матче сборной Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич успешно исполнил штрафной в поединке за сборную Хорватии.

Ветеран открыл счёт во встрече Лиги наций против Польши, отправив мяч рядом с девяткой со штрафного удара. Звёздный хавбек проводит свой 180-й матч за «шашечных», в его активе теперь 27 голов в цветах национальной команды.

9 сентября Луке Модричу исполняется 39 лет. Недавно футболист «Реала» заявил, что пока не планирует уходить из сборной Хорватии, при этом не гарантировал участие на ЧМ-2026.

На сайте LiveResult можно следить за ходом матча Хорватия – Польша в текстовой онлайн-трансляции.