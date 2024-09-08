Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду на скамейке

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о непопадании капитана команды Криштиану Роналду в стартовый состав на игру с Шотландией.
— Это вопрос тактики. У нас второй матч за 72 часа. В прошлой игре Роналду совершил больше всех рывков, поэтому это вопрос защиты футболиста, — приводит слова Мартинеса Goal.
Встреча второго тура Лиги наций между Португалией и Шотландией продолжается в эти минуты. На данный момент идет второй тайм и счет в матче равный – 1:1.
Стоит сказать, что после первой половины игры португальцы уступали сопернику, поэтому Роналду вышел на поле сразу же после перерыва.
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