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Португалия нанесла 16 ударов против одного у Шотландии, но уступает в счёте

08 Сентября 2024 • 22:50 Комментировать
Португалия
2:1
Шотландия
окончен

Сборная Шотландии неожиданно повела в гостевом матче против Португалии.

Шотландцы вышли вперёд на 7-й минуте поединка Лиги наций – отличился Скотт Мактоминай. Удар новичка «Наполи», ставший результативным, так и остался для гостей единственным за весь первый тайм, в то время как португальцы пробили по воротам 16 раз, но забить не смогли. Что примечательно, как информирует Opta, для Шотландии это антирекорд по количеству допущенных ударов за последние 12 лет (с матча против Бельгии, прошедшего в 2012 году).

На сайте LiveResult можно следить за событиями второго тайма встречи Португалия – Шотландия в формате текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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