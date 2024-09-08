Испания осталась в меньшинстве в матче со Швейцарией

Сегодня, 8 сентября, сборная Испании встречается на выезде со сборной Швейцарии в рамках второго тура Лиги наций.

На данный момент испанцы впереди со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Хоселу и Фабиан Руис, которые добыли комфортное преимущество для своей команды уже к 13-й минуте.

Однако на 20-й минуте центральный защитник сборной Испании Робен Ле Норман получил прямую красную карточку за фол последней надежды и был вынужден покинуть поле.

Следить за ходом всех событий матча Швейцария – Испания можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.