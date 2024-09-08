Сборная Гибралтара на 90+14 минуте упустила победу над Лихтенштейном

Сборные Гибралтара и Лихтенштейна пытались набрать первые очки в Лиге наций. Команды насобирали много карточек, но были и голы. Лайам Уолкер открыл счет на восьмой минуте. Ровно через тайм гости отыгрались после удара Ферхата Саглама - 1:1. Уолкер мог вырывать победу, но в конце встречи не забил пенальти. И все же хозяева приблизились к успеху после удара Джеймса Скэнлона на 90-й минуте - 2:1. На 14-й компенсированной минуте Николас Хаслер с пенальти сравнял счет - 2:2.

У Гибралтара и Лихтенштейна по одному очку, у Сан-Марино - три балла.