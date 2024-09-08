Сборная Гибралтара на 90+14 минуте упустила победу над Лихтенштейном

Сборные Гибралтара и Лихтенштейна пытались набрать первые очки в Лиге наций. Команды насобирали много карточек, но были и голы. Лайам Уолкер открыл счет на восьмой минуте. Ровно через тайм гости отыгрались после удара Ферхата Саглама - 1:1. Уолкер мог вырывать победу, но в конце встречи не забил пенальти. И все же хозяева приблизились к успеху после удара Джеймса Скэнлона на 90-й минуте - 2:1. На 14-й компенсированной минуте Николас Хаслер с пенальти сравнял счет - 2:2.
У Гибралтара и Лихтенштейна по одному очку, у Сан-Марино - три балла.
Протокол игры
|(1:0) Уолкер Лайам8'
|53'Саглам Ферхат (1:1)
|(2:1) Скэнлон Джеймс 90'
|90' Хаслер Николас (2:2)
Банда Брэдли•Джолли Итан73' (Валарино Джулиан (73') •Лопеш Бернарду•Эннсли Лу• 90'Оливейро Джэйси• 47'Уолкер Лайам90' (Кашаро Ли (90') •Бент Дэн•Торилья Грэм• 55'Бритто Итан• 67'Скэнлон Джеймс•Де Барр Тиджей58' (Бартоло Джейден (58') 57'
Бюхель Бенджамин•Бек Никлас•Визер Сандро• 16'Гёппель Максимилиан87' (Марксер Мартин (87') •Майер Ливио 67'90' (Люхингер Зимон (90') •Хаслер Николас•Бюхель Марсель 55'86' (Вольфингер Фабио (86') •Зеле Арон• 82'Киндл Кенни 59'75' (Нетцер Андрин (75') •Нотаро Фабио 25'75' (Марксер Марко (75') •Саглам Ферхат
08 сентября. Стадион "Europa Sports Park".
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