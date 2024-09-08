Сборная Болгарии была сильнее конкурентов из Северной Ирландии

Во втором туре Лиги наций сборная Болгарии принимала лидеров своей группы, команду Северной Ирландии. Большого перевеса никто не имел, а хозяева лучше распорядились своими моментами. Кирилл Десподов на 40-й минуте забил победный гол - 1:0.

Болгары набрали четыре очка и с белорусами делят первое место, британцы идут следом с тремя очками.