Сборная Болгарии была сильнее конкурентов из Северной Ирландии

Во втором туре Лиги наций сборная Болгарии принимала лидеров своей группы, команду Северной Ирландии. Большого перевеса никто не имел, а хозяева лучше распорядились своими моментами. Кирилл Десподов на 40-й минуте забил победный гол - 1:0.
Болгары набрали четыре очка и с белорусами делят первое место, британцы идут следом с тремя очками.
Протокол игры
|(1:0) Десподов Кирилл40'
Митов Димитар•Попов Виктор•Петков Алекс•Атанасов Живко•Нюрнбергер Фабиан• 90'Костадинов Георги78' (Петров Симеон (78') •Груев Илия•Десподов Кирилл77' (Иванов Станислав III (77') •Минчев Мартин•Кирилов Радослав•Колев Александар 90'62' (Ахмедов Ахмед (62') 78'
Пикок-Фаррелл Бэйли•Баллард Дэниэл•Макнейр Пэдди 29'73' (Смит Пол III (73') •Браун Киарон•Хьюм Трай 81'82' (Маккэнн Алистер (82') •Льюис Джамал•Брэдли Конор• 59'Чарльз Ши• 28'Сэвилл Джордж73' (Маршалл Каллум (73') •Прайс Айзек82' (Маккосленд Росс (82') •Чарльз Дион59' (Лэйвери Шейн (59')
08 сентября. Стадион "Hristo Botev, Plovdiv".
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