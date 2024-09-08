Сборная Словакии не позволила команде Азербайджана набрать первые очки

Лидер группы С1 Лиги наций, сборная Словакии, выиграла и матч второго тура против команды Азербайджана.

Судьба игры была предрешена за три минуты в середине первого тайма. Лукаш Гараслин получил мяч в левой части штрафной и пытался продвинуться вперёд, но его с ног сбил защитник - пенальти, а могла быть еще и вторая желтая карточка. С точки Ондрей Дуда в правый нижний угол пробил, а кипер отправился в противоположную сторону - 1:0. Давид Ганцко получил мяч на левом фланге, легко ушёл от оппонента, после чего от лицевой прострелил в центр вратарской, а Давид Стрелец с близкого расстояния отправил снаряд уже в пустой створ - 2:0.

В конце тайма еще серия моментов. Коротким пасом на правом фланге разыграли угловой словаки, Гараслин получил мяч и прострелил в центр, игровой снаряд зацепил игрока сборной Азербайджана и полетел в ближний угол, но голкипер в красивом прыжке на такое развитие событий среагировал. Озан Коку выиграл борьбу у двух соперников в правой части штрафной, а затем низом пробил в дальний угол, и вратарь словаков в невероятном прыжке свою команду выручил. С углового Алексей Исаев навесил в центр вратарской, откуда в упор в левый угол пробил Рахиль Мамедов, однако переиграть голкипера сборной Словакии у него не получилось.

Словаки идут без потерь и единолично лидируют, а соперник пока не набирал очки.