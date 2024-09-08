Сборная Дании уверенно переиграла сербов

В группе А4 Лиги наций сборная Дании принимала сербов. Команды создали не так много моментов, и на первый план вышла реализация.
На 36-й минуте Альберт Грёнбек отыгрался с Юсссуффом Поульсеном на входе в штрафную и с 14 метров пробил точно в левый нижний угол, вратарь потащить не сумел. На 61-й минуте Виктор Кристиансен с левого фланга навесил в штрафную гостей, а Поульсен бисиклетой не оставил шансов голкиперу - 2:0.
Датчане набрали шесть очко и опережают сербов, идущих вторыми, на пять баллов.
Протокол игры
|(1:0) Грёнбек Альберт36'
|(2:0) Юссуф Поульсен61'
Шмейхель Каспер•Кристенсен Расмус•Вестергор Янник•Андерсен Йоаким• 51'Бах Александр•Кристиансен Виктор 59'82' (Френдруп Мортен (82') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Норгор Кристиан60' (Исаксен Густав (60') •Грёнбек Альберт60' (Юльманн Мортен (60') •Эриксен Кристиан68' (Доргу Патрик (68') •Юссуф Поульсен69' (Винд Йонас (69')
Райкович Предраг•Эракович Страхинья•Миленкович Никола•Павлович Страхинья• 72'Неделькович Коста64' (Ратков Петар (64') •Илич Иван•Груйич Марко46' (Живкович Андрия (46') •Лукич Саша 70'72' (Белич Кристиян (72') •Бирманчевич Велько80' (Йованович Джордже (80') •Самарджич Лазар64' (Митрович Стефан (64') • 71'Йович Лука
08 сентября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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