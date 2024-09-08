Сборная Дании уверенно переиграла сербов

В группе А4 Лиги наций сборная Дании принимала сербов. Команды создали не так много моментов, и на первый план вышла реализация.

На 36-й минуте Альберт Грёнбек отыгрался с Юсссуффом Поульсеном на входе в штрафную и с 14 метров пробил точно в левый нижний угол, вратарь потащить не сумел. На 61-й минуте Виктор Кристиансен с левого фланга навесил в штрафную гостей, а Поульсен бисиклетой не оставил шансов голкиперу - 2:0.

Датчане набрали шесть очко и опережают сербов, идущих вторыми, на пять баллов.