Закария и Ямаль — в основе сборных Швейцарии и Испании на матч Лиги наций

8 сентября сборные Швейцарии и Испании сойдутся на футбольном поле в рамках второго тура Лиги наций.

Пресс-службы команд решили поделиться информацией о составах команд на предстоящий поединок.

Стартовый состав Швейцарии: Кобель (вр), Вютрих, Аканджи, Родригес, Видмер, Эбишер, Фройлер, Закария, Амдуни, Варгас, Эмболо.

Стартовый состав Испании: Райя (вр), Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Гримальдо, Родри, Руис, Ямаль, Педри, Уильямс, Хоселу.

Начало матча Швейцария – Испании запланировано на 21:45 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.