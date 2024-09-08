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Закария и Ямаль — в основе сборных Швейцарии и Испании на матч Лиги наций

08 Сентября 2024 • 20:50 Комментировать
Швейцария
...
Испания
1 4.70 X 3.65 2 1.80
Через 0 ч. 26 мин.

8 сентября сборные Швейцарии и Испании сойдутся на футбольном поле в рамках второго тура Лиги наций.

Пресс-службы команд решили поделиться информацией о составах команд на предстоящий поединок.

Стартовый состав Швейцарии: Кобель (вр), Вютрих, Аканджи, Родригес, Видмер, Эбишер, Фройлер, Закария, Амдуни, Варгас, Эмболо.

Стартовый состав Испании: Райя (вр), Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Гримальдо, Родри, Руис, Ямаль, Педри, Уильямс, Хоселу.

Начало матча Швейцария – Испании запланировано на 21:45 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

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