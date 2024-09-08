Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч с Шотландией

Сегодня, 8 сентября, сборная Португалии примет на своём поле сборную Шотландии в рамках второго тура Лиги наций.

Пресс-служба португальской команды опубликовала состав команды на предстоящий поединок. Отметим, что 39-летний нападающий Криштиану Роналду не выйдет на поле с первых минут. Полностью стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом:

Кошта (вр), Семеду, Диаш, Инасиу, Мендеш, Бернарду Силва, Пальинья, Фернандеш, Нету, Жота, Леау.

Начало матча между сборными Португалии и Шотландии запланировано на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.