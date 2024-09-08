Сборная Беларуси прервала 10-месячную серию без голов и побед

Второй тур Лиги наций открывали сборные Люксембурга и Беларуси, не сумевшие победить три дня назад. Это сражение получилось обоюдоострым, но реально очень опасных моментов было не так много. В середине первого тайма угловой на левом фланге заработали хозяева, последовал короткий розыгрыш, после чего Данел Синани навесил в центр вратарской, а Элдин Джогович без сопротивления пробил рядом с правой штангой. На 76-й минуте Кирилл Печенин с левого фланга выполнил классный заброс в центр к радиусу штрафной на Валерия Громыко, который первым касанием мяч остановил, а затем по идеальной траектории отправил его в левый верхний угол - 0:1.

Сборная Беларуси забила первый гол с ноября прошлого года и победила впервые за 10 месяцев. Команда Карлоса Алоса возглавила свою группу с четырьмя очками, у соперника ноль баллов.