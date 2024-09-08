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Лига наций УЕФА

Сборная Беларуси прервала 10-месячную серию без голов и побед

08 Сентября 2024 • 17:59 Комментировать
Люксембург
0:1
Беларусь

Второй тур Лиги наций открывали сборные Люксембурга и Беларуси, не сумевшие победить три дня назад. Это сражение получилось обоюдоострым, но реально очень опасных моментов было не так много. В середине первого тайма угловой на левом фланге заработали хозяева, последовал короткий розыгрыш, после чего Данел Синани навесил в центр вратарской, а Элдин Джогович без сопротивления пробил рядом с правой штангой. На 76-й минуте Кирилл Печенин с левого фланга выполнил классный заброс в центр к радиусу штрафной на Валерия Громыко, который первым касанием мяч остановил, а затем по идеальной траектории отправил его в левый верхний угол - 0:1.

Сборная Беларуси забила первый гол с ноября прошлого года и победила впервые за 10 месяцев. Команда Карлоса Алоса возглавила свою группу с четырьмя очками, у соперника ноль баллов.

Протокол игры  
Люксембург0:1Беларусь
  76'Громыко Валерий (0:1)
Морис АнтониДжогович Элдин 83' (Рупиль Тимоте ( 83') Шано Максим  86'Карлсон ДиркЖанс Лоран 46' (Пинту Мика ( 46') Бонерт Флориан  45' 65' (Махмутович Энес ( 65') Мартинс Кристофер  89'Баррейро ЛеандроОлесен Матиас 46' (Тилль Себастьян ( 46') Муратович ЭдвинСинани Данел
Запасные: Герсон ЛарсChristophe AndradeВейга ЭрикКардосо Тьяго ПерейраВидейра ДжейсонД'Анцико КевинЩон РальфФабио Лохей
Лапоухов ФёдорВолков ЗахарМартынович Александр  71'Забелин ПавелКарпович Сергей 67' (Громыко Валерий ( 67') Селява Александр 46' (Яблонский Евгений ( 46') Эбонг Макс  53'Печенин КириллБахар Иван 42' (Киреев Максим ( 42') Шикавка Евгений 85' (Барковский Герман ( 85') Антилевский Дмитрий 67' (Ковалёв Юрий ( 67'  84')
Запасные: Павлюченко ПавелМоскаленчик ИльяПавловец АлександрМельниченко ТрофимКапленко КириллИгнатович СергейКлимович Владислав
08 сентября. Стадион "Стад де Люксембург".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Сборная Люксембурга

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