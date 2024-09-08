Ван Дейк высказался о будущем в сборной Нидерландов

После вылета с Евро-2024 защитник Виргил ван Дейк давал понять, что может завершить выступления за сборную Нидерландов. Теперь, после старта в Лиге наций, ван Дейк дал новый комментарий по поводу международной карьеры.

«Тогда я понимал, что не знаю ничего о своём будущем в сборной. Конечно, после той игры я был разочарован, меня переполняли эмоции. Возможно, в то время мне казалось, что тот матч будет последним за сборную. Но я воин и борец, и я никогда просто так не сдамся.

Безусловно, я важный игрок для сборной – и на поле, и за его пределами. Я капитан «Ливерпуля», и я отлично чувствую себя. Я хочу сыграть ещё на одном чемпионате мира. Я знаю, что я ещё в хорошей форме», - сказал ван Дейк журналистам.