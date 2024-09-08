Дешам высказался о позиции Мбаппе

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий по поводу игровой позиции форварда Килиана Мбаппе.

«Если вы ожидаете, что Мбаппе будет игроком острия атаки, то это не про него. Он играет на этой позиции в сборной и клубе, но ему нужна свобода. Он не тот нападающий, который является игроком штрафной площади или наконечником атаки. Важно организовать игру вокруг него», - сказал Дешам Telefoot.

Ближайший матч Лиги наций сборная Франции проведёт в понедельник, 9 сентября, - против Бельгии на своём поле. Ранее команда Дидье Дешама дома проиграла Италии с результатом 1:3.