Сборная Италии потеряла Калафьори

Защитник Рикардо Калафьори получил травму в недавнем матче сборной Италии против Франции в Лиге наций. Как сообщает на своих страницах La Repubblica, повреждение голени помешает Калафьори сыграть за итальянскую национальную команду во второй сентябрьской игре против Израиля. 22-летний футболист вернётся в расположение «Арсенала» и будет восстанавливаться.

Матч между сборными Израиля и Италии пройдёт в понедельник, 9 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что на днях сборная Италии добилась волевой победы в гостях у Франции со счётом 3:1.