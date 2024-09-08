Тренер Испании: «Мы жертвы календаря, а не ответственные»

Рулевой национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о напряжённом календаре в футболе.

«Календарь устанавливают клубы, УЕФА и ФИФА, а не мы. Мы просто следуем тому, что установлено. И, что любопытно, все игроки хотят поехать в сборные. И все клубы хотят, чтобы их игроки поехали в сборные. Я говорю это с полным знанием фактом. Мы жертвы календаря, а не ответственные. Мы представляем свою страну», - сказал де ла Фуэнте журналистам на пресс-конференции.

В воскресенье сборная Испании проведёт гостевой матч Лиги наций против Швейцарии. Не пропустите текстовую трансляцию.

Тренер Испании не порадовал «Барселону» словами о Ямале