Тренер Испании не порадовал «Барселону» словами о Ямале

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о Ламине Ямале. Специалист отреагировал на мнение о том, что молодой футболист получает слишком высокую нагрузку. На днях вингер отыграл все 90 минут в матче первого тура Лиги наций против Сербии (ничья 0:0), чем могут быть обеспокоены в «Барселоне».

«Мы выпускаем на поле лучших игроков, потому что на нас лежит огромная ответственность – мы представляем свою страну. Было бы несправедливо распределять игровые минуты в зависимости от того, какой клуб представляет футболист. Я этого делать не буду», - сказал де ла Фуэнте журналистам.