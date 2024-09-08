Павлюченко дал прогноз на матч Португалия - Шотландия

Экс-футболист лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мыслями насчет поединка между сборными Португалии и Шотландии во втором туре группового этапа Лиги наций.

«Отдаю предпочтение Португалии. Состав подопечных Мартинеса лучше, Роналду заряжен, ведет своих партнеров к победе. Ставлю на выигрыш Португалии с форой (-1.5) мяча», - приводит слова Павлюченко «Всепроспорт».

Матч Португалия – Шотландия состоится сегодня, 8 сентября, на стадионе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.