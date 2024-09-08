Кейн оценил старт сборной Англии в Лиге наций

Сборная Англии на мажорной ноте начала путь в Лиге наций. Команда Ли Карсли обыграла Ирландию на выезде со счётом 2:0. Авторами голов стали Деклан Райс и Джек Грилиш. После игры нападающий Гарри Кейн сделал публикацию в социальных сетях. В ней капитан «трёх львов» оценил старт команды в новом сезоне турнира.

«Идеальное начало нашей кампании в Лиге наций вдали от дома», - написал Кейн.

Следующий матч Лиги наций сборная Англии проведёт во вторник, 10 сентября. Команда Ли Карсли будет играть против Финляндии на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.