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«Провал»: Де Лигт высказался после победы 5:2

08 Сентября 2024 • 12:57 Комментировать
Нидерланды
5:2
Босния и Герцеговина

Сборная Нидерландов в первом туре Лиги наций разгромила Боснию и Герцеговину со счётом 5:2. При этом нидерландский защитник Маттейс де Лигт допустил несколько грубых ошибок. Футболист высказался на этот счёт.

«Думаю, вы знаете, что я чувствую. Мы победили, но есть индивидуальная сторона вопроса. Я должен был сыграть лучше в эпизоде со вторым голом, я знаю это. Я не знаю, что там произошло. Мне просто следовало выбить мяч, но у меня всё время возникали сомнения по ходу матча. Это просто провал», - слова де Лигта приводит портал Goal.

Во вторник, 10 сентября, сборная Нидерландов сыграет против Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
сборная Нидерландов Маттейс де Лигт

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