«Провал»: Де Лигт высказался после победы 5:2

Сборная Нидерландов в первом туре Лиги наций разгромила Боснию и Герцеговину со счётом 5:2. При этом нидерландский защитник Маттейс де Лигт допустил несколько грубых ошибок. Футболист высказался на этот счёт.

«Думаю, вы знаете, что я чувствую. Мы победили, но есть индивидуальная сторона вопроса. Я должен был сыграть лучше в эпизоде со вторым голом, я знаю это. Я не знаю, что там произошло. Мне просто следовало выбить мяч, но у меня всё время возникали сомнения по ходу матча. Это просто провал», - слова де Лигта приводит портал Goal.

Во вторник, 10 сентября, сборная Нидерландов сыграет против Германии.