Журавель дал прогноз на матч Португалия – Шотландия

В воскресенье вечером во втором туре Лиги наций сборная Португалии сыграет против Шотландии. Своим прогнозом на результат этой встречи поделился известный комментатор Тимур Журавель.

По мнению Журавеля, Португалия победит, а в матче будет забито больше двух с половиной голов, то есть пройдёт ставка «Тотал больше 2,5».

«Мой прогноз – победа португальцев через верх. Потому что шотландцы пропустят больше одного мяча точно, и будут претендовать на то, чтобы забить», - цитирует Журавеля «РБ Спорт».

Матч Португалия – Шотландия стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.