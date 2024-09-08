«Не хочу снова обрушить на себя всю страну»: Куман отказался говорить о решении Депая

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о скором трансфере Мемфиса Депая в «Коринтианс».

«Я не буду комментировать решение Мемфиса играть в Бразилии. Я не хочу снова обрушить на себя всю страну. Думаю, мне нужно быть более спокойным в своих комментариях после истории с Бергвейном. Мне нужно высказываться более тактично», - сказал Куман журналистам.

Ранее Рональд Куман заявил, что для Стевена Бергвейна двери в сборную Нидерландов закрылись после трансфера в саудовский клуб. В ответ Бергвейн сказал, что больше не хочет выступать под руководством Кумана.