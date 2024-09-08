Райс объяснил, почему отказался стать капитаном сборной Англии

Полузащитник Деклан Райс отказался стать капитаном сборной Англии в матче Лиги наций против Ирландии после замены Гарри Кейна. Райс дал комментарий на этот счёт.

«Кейн пытался отдать повязку мне, но Стоунс старше и опытнее. Я просто сказал Гарри: «Вероятно, Джон заслуживает повязку больше, чем я». Я сказал, чтобы он отдал её Джону. Вот и всё. Не нужно делать из этого что-то большее. Джон – один из самых опытных игроков. Обычно он капитан, когда Гарри не играет, так что это было правильное решение», - цитирует Стоунса Express.

Напомним, что сборная Англии обыграла Ирландию на выезде со счётом 2:0.