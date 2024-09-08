Швейцария – Испания: Вероятные стартовые составы на вооскресный матч Лиги наций

Во втором туре группы 4 Лиги А Лиги наций сборная Швейцарии примет сборную Испании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы на этот матч.

Швейцария: Кобель, Эбишер, Рикардо Родригес, Аканджи, Вютрих, Видмер, Закария, Фройлер, Варгас, Ридер, Эмболо.

Испания: Райя, Кукурелья, Лапорт, ле Норман, Карвахаль, Фабиан Руис, Субименди, Нико Уильямс, Педри, Ямаль, Хоселу.

За сборную Швейцарии не смогут сыграть защитник Нико Эльведи и полузащитник Гранит Джака, удалённые в предыдущем матче – против Дании (0:2). Испания же в первом туре сыграла вничью с Сербией (0:0).

Для Луиса де ла Фуэнте в предстоящем матче недоступны игроки группы атаки Микель Оярсабаль и Дани Ольмо. Предположим, что в качестве центрального форварда гостей на поле появится Хоселу.

Напомним, что последний чемпионат Европы выиграла сборная Испании. Но и швейцарцы заметно пошуршали на Евро-2024, вылетев оттуда только в четвертьфинале, проиграв Англии по пенальти.

Матч Швейцария – Испания состоится сегодня, 8 сентября. Игра пройдёт на «Стад де Женев». Начало– в 21:45 по московскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов