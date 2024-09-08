Райс объяснил, почему не праздновал гол за сборную Англии

«Празднование гола с моей стороны было бы проявлением неуважения. Все члены семьи со стороны моего отца являются ирландцами. Я выступал за молодежную сборную Ирландии, это было прекрасное время. Хочу пожелать им всего самого лучшего», - передает слова Деклана Sky Sports.