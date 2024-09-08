Райс объяснил, почему не праздновал гол за сборную Англии

Хавбек сборной Англии Деклан Райс рассказал, почему не стал праздновал гол в матче против команды Ирландии в стартовом туре групповой стадии Лиги наций. Встреча завершилась гостевой победой «трёх львов» со счетом 2:0.
«Празднование гола с моей стороны было бы проявлением неуважения. Все члены семьи со стороны моего отца являются ирландцами. Я выступал за молодежную сборную Ирландии, это было прекрасное время. Хочу пожелать им всего самого лучшего», - передает слова Деклана Sky Sports.
Во втором туре группового этапа сборная Англии на своем поле примет команду Финляндии 10 сентября.
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