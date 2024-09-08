Тренер Германии прокомментировал разгром Венгрии

В матче первого тура групповой стадии Лиги наций сборная Германии разгромила Венгрию со счетом 5:0. Об этом результате высказался главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсманн.
«На стартовых минутах мы показали небрежный футбол, были ошибки в передачах. Но потом Германия начала доминировать на поле. Команда прекрасно контролировала игру и создала много моментов. Мы могли забить больше в первой половине. Нам нужно развивать инстинкт убийцы, чтобы решать исход намного раньше», - передает слова специалиста Bayern & Germany.
Во втором туре сборная Германии на выезде встретится с национальной командой Нидерландов.
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