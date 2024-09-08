Тренер Германии прокомментировал разгром Венгрии

«На стартовых минутах мы показали небрежный футбол, были ошибки в передачах. Но потом Германия начала доминировать на поле. Команда прекрасно контролировала игру и создала много моментов. Мы могли забить больше в первой половине. Нам нужно развивать инстинкт убийцы, чтобы решать исход намного раньше», - передает слова специалиста Bayern & Germany.