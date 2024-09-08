Сборная Испании потеряла Ольмо

Атакующий полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо не поможет сборной Испании в матче второго тура группового раунда Лиги наций против команды Швейцарии, информируют журналисты Mundo Deportivo.

Согласно сведениям источника, испанский хавбек попустит встречу из-за травмы. Ольмо получил повреждение по ходу предыдущего матча против сборной Сербии. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

Напомним, что Дани перешел в «Барселону» из немецкого «РБ Лейпцига» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 55 миллионов евро. Полузащитник подписал с «сине-гранатовыми» контракт до середины 2030 года.