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Лига наций УЕФА

Куман высказался о разгромной победе Нидерландов

08 Сентября 2024 • 07:24 Комментировать

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о разгромной победе над Боснией и Герцеговиной в матче первого тура группового этапа Лиги наций. «Оранжевые» выиграли на своем поле со счетом 5:2.

«У нас много получалось. Команда владела мячом и полностью контролировала игру. Мы создали много моментов. На самом деле мои подопечные могли забить гораздо больше, но забивая пять голов, нельзя быть недовольным», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Во втором туре сборная Нидерландов встретится с национальной командой Германии. Поединок пройдет во вторник, 10 сентября.

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