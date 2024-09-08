Куман высказался о разгромной победе Нидерландов

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о разгромной победе над Боснией и Герцеговиной в матче первого тура группового этапа Лиги наций. «Оранжевые» выиграли на своем поле со счетом 5:2.

«У нас много получалось. Команда владела мячом и полностью контролировала игру. Мы создали много моментов. На самом деле мои подопечные могли забить гораздо больше, но забивая пять голов, нельзя быть недовольным», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Во втором туре сборная Нидерландов встретится с национальной командой Германии. Поединок пройдет во вторник, 10 сентября.