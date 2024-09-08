Капелло прокомментировал успех итальянской сборной

В Италии царит положительное оживление с футбольной точки зрения, сборная страны обыграла французов со счётом 3:1, что очень порадовало после неудачного выступления на прошедшем чемпионате Европы. Ситуацию прокомментировал и Фабио Капелло - бывший наставник российской сборной, знаменитый итальянский специалист:

- Игроки почувствовали свободу и ответственность, а не как в Германии, где они стали заложниками цифр. Вчера я увидел отличное возрождение команды, особенно после пропущенного первыми гола. Они показали слабости Франции - команды, в которой нападающие не помогают в обороне, - цитирует слова Капелло fcinter1908.it.