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Лига наций УЕФА

Албанцы пропустили первыми, но обыграли сборную Украины

07 Сентября 2024 • 23:46 Комментировать
Украина
1:2
Албания
окончен

Сборные Украины и Албании дебютировали в Лиге наций. Номинальные хозяева ничего не могли создать до 43-й минуты, когда нанесли первый удар. А соперник бил чаще. Кристьян Аслани получил мяч на левом краю штрафной от Ясира Асани и пробил в ближний угол - голкипер впервые вступил в игру. После навеса с углового от Аслани Казим Лячи с угла вратарской пяткой пробил в направлении ближнего угла - мяч прошел в сантиметрах от штанги. Роман Яремчук ворвался в штрафную гостей после классной передачи в касание от Виктора Цыганкова и пробил в ближний угол - голкипер спас свои ворота. Навес с углового с правого края, и Владимир Бражко пробил головой, но в угол не попал.

Вторая половина получилась интереснее. На первых минутах Виталий Миколенко исполнил навес с левого фланга, мяч миновал Романа Яремчука и дошел до правого края штрафной, а Ефим Конопля здорово приложился в ближний угол, застав врасплох кипера - 1:0. Вскоре Асани навесил с углового с правого фланга, мяч от головы Конопли попал в партнера по сборной и отскочил к Ардиану Исмайли, который с линии вратарской расстрелял ворота - 1:1. Рей Манай с левого фланга шведой прострелил в штрафную, и неприкрытый набежавший Асани в касание поразил дальний угол - 1:2.

Украинцы начали Лигу наций с поражения.

Протокол игры  
Украина1:2Албания
(1:0) Конопля Ефим49'  
  54'Исмайли Ардиан (1:1)
  66'Асани Ясир (1:2)
Трубин АнатолийКонопля ЕфимЗабарный ИльяМатвиенко НиколайМиколенко ВиталийБражко Владимир 81' (Малиновский Руслан ( 81') Цыганков Виктор 81' (Зинченко Александр ( 81') Шапаренко Николай 72' (Ванат Владислав ( 72') Судаков Георгий 72' (Пихалёнок Александр ( 72') Кабаев Владислав 72' (Ярмоленко Андрей ( 72') Яремчук Роман
Запасные: Бондарь ВалерийБущан ГеоргийТаловеров МаксимСидорчук СергейТымчик АлександрЛунин АндрейСтепаненко Тарас
Стракоша ТомасХюсай ЭльсейдИсмайли АрдианКумбулла МарашМитай МариоАслани КристьянРамадани ЮльберЛячи Казим 72' (Бериша Медон ( 72') Байрами Недим 77' (Ходжа Арбер ( 77') Асани Ясир  68'Манай Рей
Запасные: Михай ЭнеаСимони СаймонХадрой ЭндиУзуни МюртоСефери ТуланАбраши АмирБалью ИванШерри АленСпахиу СебастьянБайрами Адриан
07 сентября. Стадион "Эпет Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Албании

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