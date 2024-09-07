Албанцы пропустили первыми, но обыграли сборную Украины

Сборные Украины и Албании дебютировали в Лиге наций. Номинальные хозяева ничего не могли создать до 43-й минуты, когда нанесли первый удар. А соперник бил чаще. Кристьян Аслани получил мяч на левом краю штрафной от Ясира Асани и пробил в ближний угол - голкипер впервые вступил в игру. После навеса с углового от Аслани Казим Лячи с угла вратарской пяткой пробил в направлении ближнего угла - мяч прошел в сантиметрах от штанги. Роман Яремчук ворвался в штрафную гостей после классной передачи в касание от Виктора Цыганкова и пробил в ближний угол - голкипер спас свои ворота. Навес с углового с правого края, и Владимир Бражко пробил головой, но в угол не попал.

Вторая половина получилась интереснее. На первых минутах Виталий Миколенко исполнил навес с левого фланга, мяч миновал Романа Яремчука и дошел до правого края штрафной, а Ефим Конопля здорово приложился в ближний угол, застав врасплох кипера - 1:0. Вскоре Асани навесил с углового с правого фланга, мяч от головы Конопли попал в партнера по сборной и отскочил к Ардиану Исмайли, который с линии вратарской расстрелял ворота - 1:1. Рей Манай с левого фланга шведой прострелил в штрафную, и неприкрытый набежавший Асани в касание поразил дальний угол - 1:2.

Украинцы начали Лигу наций с поражения.