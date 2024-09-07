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Сборная Нидерландов забила 5 мячей боснийцам

07 Сентября 2024 • 23:43 Комментировать
Нидерланды
5:2
Босния и Герцеговина
окончен

Сборная Нидерландов играла дома против боснийцев в матче Лиги наций. Уже в дебюте хозяева повели - Хави Симонс слева с линии штрафной площади сделал заброс верхом на Джошуа Зиркзее, который затылком направил мяч в правую штангу, а отскок от неё получился в сетку. Денис Гусенбашич сделал пас направо на Эрмедина Демировича, который из пределов штрафной площади точно пробил в дальний угол - 1:1. Зиркзее слева вывел к воротам Тимоти Рейндерса, который с 15 метров пробил в перекладину. Зиркзее слева сделал пас в центр на Рейндерса, Тиджани со смещением влево пошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и пробил в противоход киперу - 2:1.

В начале второго тайма Рейндерс справа убежал от соперников к воротам и прострелил в центр, где Коди Гакпо переправил мяч в сетку - 3:1. Есмир Байрактаревич справа сделал отличный заброс к воротам на Эдина Джеко, который опередил защитника и направил мяч в сетку мимо голкипера - 3:2. В концовке удар Квинтена Тимбера слева с 17 метров с рикошетом вратарь отразил, а с добиванием Ваута Вегхорста справиться не смог - 4:2. Дониэлл Мален справа сделал пас в штрафную площадь на Симонса, который ударом с десяти метров переиграл голкипера - 5:2.

Протокол игры  
Нидерланды5:2Босния и Герцеговина
(1:0) Зиркзее Джошуа13'  
  27'Демирович Эрмедин (1:1)
(2:1) Рейндерс Тиджани45'  
(3:1) Гакпо Коди56'  
  73'Джеко Эдин (3:2)
(4:2) Вегхорст Ваут88'  
(5:2) Симонс Хави90'  
Вербрюгген БартДюмфрис Дензел 66' (Гертрейда Лютсхарел ( 66') Де Лигт МаттейсВан Дейк ВиргилАке Натан 66' (Мален Дониэлл ( 66') Схаутен Йерди 83' (Тимбер Квинтен ( 83') Гравенберх РайанСимонс ХавиРейндерс ТиджаниГакпо Коди 66' (Тимбер Юрриен ( 66') Зиркзее Джошуа 74' (Вегхорст Ваут ( 74')
Запасные: Флеккен МаркОлай НикБробби БрайанФримпонг ЖеремиВан Хекке Ян-ПольКлюйверт ДжастинХато Йоррель
Василь НиколаБаришич Адриан-ЛеонКатич НиколаМуякич Нихад 68' (Бурнич Дженис ( 68') Газибегович Юсуф  86'Дедич АмарГусенбашич Денис 68' (Шарич Дарио ( 68') Тахирович Бенджамин 46' (Крунич Раде ( 46') Гигович Армин 68' (Байрактаревич Есмир ( 68') Джеко ЭдинДемирович Эрмедин  76' 83' (Табакович Харис ( 83')
Запасные: Пирич КенанХаджикич ОсманВарешанович ДалРаделич СтепанДжаковац ИфетБисакшич ЭрминБашич Иван
07 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Боснии И Герцеговины сборная Нидерландов

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