Сборная Нидерландов забила 5 мячей боснийцам

Сборная Нидерландов играла дома против боснийцев в матче Лиги наций. Уже в дебюте хозяева повели - Хави Симонс слева с линии штрафной площади сделал заброс верхом на Джошуа Зиркзее, который затылком направил мяч в правую штангу, а отскок от неё получился в сетку. Денис Гусенбашич сделал пас направо на Эрмедина Демировича, который из пределов штрафной площади точно пробил в дальний угол - 1:1. Зиркзее слева вывел к воротам Тимоти Рейндерса, который с 15 метров пробил в перекладину. Зиркзее слева сделал пас в центр на Рейндерса, Тиджани со смещением влево пошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и пробил в противоход киперу - 2:1.

В начале второго тайма Рейндерс справа убежал от соперников к воротам и прострелил в центр, где Коди Гакпо переправил мяч в сетку - 3:1. Есмир Байрактаревич справа сделал отличный заброс к воротам на Эдина Джеко, который опередил защитника и направил мяч в сетку мимо голкипера - 3:2. В концовке удар Квинтена Тимбера слева с 17 метров с рикошетом вратарь отразил, а с добиванием Ваута Вегхорста справиться не смог - 4:2. Дониэлл Мален справа сделал пас в штрафную площадь на Симонса, который ударом с десяти метров переиграл голкипера - 5:2.