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Лига наций УЕФА

Сборная Греции легко разгромила финнов

07 Сентября 2024 • 23:39 Комментировать
Греция
3:0
Финляндия
окончен

Сборная Греции принимала финских соперников в Лиге наций и отметилась отменной реализацией созданных моментов в первой части встречи. На 23-й минуте пас назад сделал защитник финской команды Роберт Иванов, неудачно мяч обработал Лукаш Градецки, а Фотис Иоаннидис успел обработать сферу, после чего спокойно покатил ее в цель - 1:0. Костас Цимикас от Иоаннидиса получил передачу,  21-й номер хозяев прострелил во вратарскую, где Костас Кулиеракис подставил ногу под мяч, направив его в сетку, - 2:0.

В самом начале второго тайма Иоаннидис получил мяч в гордом одиночестве, пробил он с 15 метров в правый угол, кипер успел среагировать и сумел отбить мяч в штангу. Подача от правого углового флага, выиграл позицию в чужой штрафной Иоаннидис и переправил снаряд в сетку - 3:0.

Протокол игры  
Греция3:0Финляндия
(1:0) Иоаннидис Фотис23'  
(2:0) Кялльман Беньямин37'  
(3:0) Иоаннидис Фотис76'  
Влаходимос ОдиссеасРота ЛазаросМавропанос КонстантиносКулиеракис Костас  50'Цимикас КостасМанталос Петрос 65' (Сиопис Манолис ( 65') Бухалакис Андреас 65' (Зафеирис Христос ( 65'  90') Хадзийованнис Анастасиос 46' (Константелиас Янис ( 46'  66') Бакасетас Тасос 77' (Павлидис Вангелис ( 77') Пелкас ДимитрисИоаннидис Фотис 77' (Вагианнидис Георгиос ( 77')
Запасные: Дувикас АнастасиосМандас ХристосЯннулис ДимитрисГаланопулос КостасЦолакис КостасЦолис ХристосХацидиакос Пантелис
Градецки ЛукашШтоль АдамХосконен АрттуИванов РобертГалвез ТомасПелтола Матти  90'Шуллер Расмус 45' (Ниссилья Урхо ( 45') Лод Робин 62' (Йенсен Фредрик ( 62') Камара Глен 82' (Валта Лео ( 82') Антман Оливер 62' (Кескинен Топи ( 62') Кялльман Беньямин  25' 62' (Похьянпало Йоэль ( 62')
Запасные: Йоронен ЙессеСинисало ВильямиТенхо МироПукки ТеэмуНисканен ИльмариВяйсянен ЛеоУронен Йере
07 сентября. Стадион "Караискакис" (Пирей).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Греции Сборная Финляндии

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