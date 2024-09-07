Сборная Греции легко разгромила финнов

Сборная Греции принимала финских соперников в Лиге наций и отметилась отменной реализацией созданных моментов в первой части встречи. На 23-й минуте пас назад сделал защитник финской команды Роберт Иванов, неудачно мяч обработал Лукаш Градецки, а Фотис Иоаннидис успел обработать сферу, после чего спокойно покатил ее в цель - 1:0. Костас Цимикас от Иоаннидиса получил передачу, 21-й номер хозяев прострелил во вратарскую, где Костас Кулиеракис подставил ногу под мяч, направив его в сетку, - 2:0.

В самом начале второго тайма Иоаннидис получил мяч в гордом одиночестве, пробил он с 15 метров в правый угол, кипер успел среагировать и сумел отбить мяч в штангу. Подача от правого углового флага, выиграл позицию в чужой штрафной Иоаннидис и переправил снаряд в сетку - 3:0.