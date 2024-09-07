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Лига наций УЕФА

От Фюллькруга до Хаверца: Германия безжалостно раздавила Венгрию

07 Сентября 2024 • 23:34 Комментировать
Германия
5:0
Венгрия
окончен

Германия и Венгрия составили одну из пар первого тура группового этапа Лиги наций. Сошлись они в Дюссельдорфе в рамках группы 3 Лиги А.

Протокол игры  
Германия5:0Венгрия
(1:0) Фюллькруг Никлас27'  
(2:0) Мусиала Джамал58'  
(3:0) Вирц Флориан66'  
(4:0) Павлович Александр77'  
(5:0) Хаверц Кай81'  
Тер Штеген Марк-АндреКиммих ЙозуаТа ДжонатанШлоттербек Нико 70' (Кох Робин ( 70') Раум Давид 70' (Хенрихс Бенджамин ( 70') Андрих Роберт 83' (Штиллер Анджело ( 83') Гросс Паскаль 60' (Байер Максимилиан ( 60') Вирц ФлорианХаверц КайМусиала ДжамалФюллькруг Никлас 60' (Павлович Александр ( 60')
Запасные: Миттельштедт МаксимилианФюрих КрисНюбель АлександрАнтон ВальдемарУндав ДенизДжан ЭмреБауманн Оливер
Гулачи ПетерБалог БотондОрбан ВиллиДордой МартонНего Лоик  9' 46' (Болла Бендегуз ( 46') Керкез Милош 66' (Адам Мартин ( 66') Надь Адам 83' (Tamas Nikitscher ( 83') Шефер АндрашСобослаи ДоминикШаллаи Роланд 75' (Чобот Кевин ( 75') Варга Барнабас 66' (Надь Жолт ( 66')
Запасные: Ботка ЭндреХорват КристоферЯакобишвили АнталДибус ДенешТот Балаж IIГергени БенцеКата Михай
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Сборная Германии распрощалась с рядом футболистов, определявших её костяк на протяжении многих лет. Завершили международную карьеру такие выдающиеся игроки, как Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Илкай Гюндоган. Ну а Тони Кросс и вовсе завершил игроцкую карьеру во всех смыслах – в том числе и клубную.

На домашнем чемпионате Европы немцы показали, что не такая уж и плохая у них сборная. Наоборот, сейчас хорошая и задорная. До этого три больших турнира подряд «бундестим» проваливала. Ладно, на Евро-2020 она кое-как протиснулась в плей-офф, но ведь на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов были вылеты сразу из групповых этапов.

Теперь Юлиан Нагельсманн высказывается уже о возможности победы на следующем мундиале, который пройдёт в 2026 году. Но пока в зоне УЕФА ещё не стартовал соответствующий отборочный турнир. Нынче в Европе другая пора – группового этапа Лиги наций. Кто-то иронизирует над этим турниром, но там тоже трофей с кубком.

Сборная Венгрии не выступала на чемпионатах мира после 1986 года, а вот на Евро ей удалось немножко блеснуть относительно недавно – в 2016-м. Тогда у мадьяров был выход в 1/8 финала. Следующие два чемпионата Европы венгры завершили для себя на стадиях групповых этапов. Репутация у них команды, которая способна увязать многих соперников.

Германия и Венгрия в последнее время регулярно пересекаются именно в группах. На Евро-2020 – ничья 2:2. На Евро-2024 – успех Германии 2:0. Между этими турнирами – две личные встречи в групповом этапе Лиги наций 2022/2023 годов. Матч Венгрия – Германия там закончился 1:1, а Германия – Венгрия – 0:1.

В отчётном матче гости не намеревались закрываться с первых минут сзади. Впрочем, до реально опасных моментов всё равно ситуации возле одних и других ворот какое-то время не дозревали. Или удар Та головой был таковым? Так Орбан на ленточке отразил мяч. Вот на 20-й минуте уже реально острый эпизод нарисовался у ворот венгров.

Потеряли мяч визитёры на своей половине поля, и на ударную позицию с правой стороны оказался выведен Фюллькруг. Пробил только Никлас неудачно – Гулачи парировал. Однако немцы уже настроились на взятие чужих ворот. 27-я минута явила забитый гол команды Юлиана Нагельсманна в результате отлично исполненной комбинации.

Вирц забросил справа к дальнему углу вратарской, Раум в касание скинул к ближней штанге, Мусиала через пару касаний скинул дальше, а Фюллькруг реализовал всё как надо. Как заправский форвард, коим он и является. 1:0. Через несколько минут Гросс навесил на Хаверца, головой протестировавшего перекладину ворот венгров.

«Бундестим» на воодушевлении не забила новый гол, хотя тот же Хаверц имел блестящий момент на издыхании основного времени первого тайма. Мусиала из глубины вывел его суперпасом, а Кай подкачал, с правого полуфланга не попав в дальний угол. Надо отметить, что и у Шаллаи была кое-какая попытка – издали, но там удар вышел чересчур уж корявый.

В первой трети второго тайма была развилка. Киммих с прострела Гросса пробил мимо. Шаллаи в контратаке выкатил на Варгу, который замешкался, и Андрих успел заблокировать. Венгры давили угловыми, а Вирц снабдил мячом Мусиалу, который убежал вперёд со своей половины поля и с рикошетом от Гулачи поразил правый угол (2:0).

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В противоположный угол также низом зашёл мяч, когда голевым ударом разразился Флориан Вирц (3:0). Ничего не смог поделать с ним в плане опеки или блокировки Вилли Орбан. Короткую голевую передачу отдал проводивший весьма плодотворный матч Джамал Мусиала. Сборная Германии громила своего оппонента и чувствовала себя прекрасно.

Венгрия совсем уж отключилась, поэтому оказалась разгромлена крупнее. Хаверц ещё раз саданул в перекладину, зато Александар Павлович послал мяч в цель, переиграв Гулачи из зоны правого инсайда (4:0). Тер Штегену, чтоб не скучал, тоже нашлась работа – отразить удар Чобота. Гол престижа всё ж не дался таки мадьярам.

Хаверц в другой штрафной наткнулся на ногу Орбана – пенальти. Сам Кай его в правый угол и забил (5:0). Нагельсманн подарил дебют за «бундестим» Штиллеру. Германия разнесла соперника с полдесятком безответных забитых мячей и готовится к топ-матчу с Нидерландами. Венгрия во втором туре попытается отыграться на Боснии и Герцеговине.

Кирилл Иванцов

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