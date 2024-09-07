Зиркзее забил дебютный гол за сборную Нидерландов

7 сентября сборная Нидерландов принимает на своём поле сборную Боснии и Герцеговины в рамках первого тура Лиги наций.

На данный момент подопечные Рональда Кумана ведут в счете 1:0. Автором единственного мяча стал 23-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, который отличился на 13-й минуте поединка.

Стоит сказать, что для Зиркзее данный гол стал первым в составе национальной команды. В эти минуты футболист проводит только третью игру за основную сборную.

Следить за ходом всех событий в матче Нидерланды – Босния и Герцеговина можно в прямой текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.