​Меньян отругал коллег по сборной после поражения от сборной Италии

Французский голкипер Майк Меньян воспринял поражение сборной Франции от итальянцев как своё личное оскорбление. После игры он выступил с гневной речью в раздевалке - об этом сообщает французское издание L'Equipe.

- В своей речи Меньян объяснил коллегам по команде, что лишь двое из итальянских игроков заслуживали бы места во французской сборной. Но команда взяла своё на кураже и желании. Монолог Меньяна длился две минуты и завершился гробовым молчанием в раздевалке, - сообщает источник.

Напомним, что сам Майк Меньян выступает в чемпионате Италии в составе «Милана» с 2021 года.