Ольмо проходит медицинское обследование после полученной травмы

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Дани Ольмо получил травму в минувшем матче за национальную команду. Об этом ранее рассказал главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте.

Как сообщает журналист Ферран Мартинес, в настоящий момент 26-летний хавбек проходит медицинское обследование в Женеве, чтобы исключить риск повреждения сустава правого колена.

Игра первого тура Лиги наций между сборными Сербии и Испании завершилась со счетом 0:0. Следующим соперником испанцев в рамках турнира станет Швейцария. Матч пройдет 8 сентября, начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.