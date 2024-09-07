Сперцян забил за сборную Армении

Сегодня, 7 сентября, сборная Армении разгромила сборную Латвии в матче первого тура Лиги наций УЕФА.

Встреча между командами завершилась со счетом 4:1. Автором одного из забитых мячей стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, который провел на поле все 90 минут.

Для 24-летнего хавбека данный мяч стал уже пятым в 28 матчах в футболке сборной Армении. Кроме того, у Сперцяна четыре результативные передачи.

Во вторник, 10 сентября, армянский коллектив встретится в гостях с национальной командой Северной Македонии. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.