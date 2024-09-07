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Де ла Фуэнте — о Ямале: «Нам повезло, что у нас есть футболист такого уровня»

07 Сентября 2024 • 21:13 Комментировать
Швейцария
...
Испания
1 5.20 X 3.80 2 1.68
Через 23 ч. 34 мин.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о вингере команды Ламине Ямале.

— Ямаль играет слишком много? Нам повезло, что у нас есть футболист такого уровня, и что он проводит так много матчей за нашу сборную, — приводит слова Фуэнте журналист Фабрицио Романо.

В составе сборной Испании 17-летний Ямаль провел уже 15 матчей, в которых он забил три гола и сделал восемь результативных передач.

Завтра, 8 сентября, подопечные Фуэнте сыграют на выезде со Швейцарией в рамках второго тура группового этапа Лиги наций. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 21:45 по московскому времени.

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