Невероятная сборная Грузии разнесла команду Чехии

Сборная Грузии не остановилась после сверхуспешного для себя Евро-2024 и шикарно стартовала в Лиге наций. В домашней встрече с фаворитом квартетом, чехами, была добыта разгромная победа.

Первый опасный момент создали гости - Владимир Цоуфал выполнил подачу на голову Патрику Шику, который нанес удар в правый от себя угол, и кипер грузинской команды в прекрасном прыжке отвел угрозу от рамки. Грузины в ответ заработали пенальти, и Хвича Кварацхелия за счет паузы перед ударом обхитрил вратаря - 1:0.

После перерыва классная контратака Грузии, слева ворвался Георгий Чакветадзе в чужую штрафную и пробил, мяч прошел между ног голкипера и оказался по итогу в сетке - 2:0. Подача с левого края последовала в центр штрафной, Жорж Микаутадзе нанес удар по воротам, после чего сфера влетела впритирку со стойкой - разгром. Кварацхелия отдал передачу на Чакветадзе, тот подсек мяч над головами сборной Чехии, а Георгий Кочорашвили головой отправил футбольный снаряд в сетку - 4:0. Адам Гложек нанес удар по воротам соперника, мяч между рук голкипера сборной Грузии чуть не скользнул в ворота, но в плечо ему попал и не оказался в сетке. В концовке гости размочили счет - голкипер грузин выручил команду после удара Гложека, но из-за пределов штрафной пробил Лукаш Калвач, и мяч оказался в сетке от перекладины - 4:1.