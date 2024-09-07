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Лига наций УЕФА

Ирландцы обыграли Ирландию: Сборная Англии разобралась с «зелёной армией»

07 Сентября 2024 • 20:57 Комментировать
Ирландия
0:2
Англия

Самым принципиальным субботним противостоянием в Лиге наций была вывеска Ирландия – Англия в Лиге B. Местные болельщики, собравшиеся на стадионе «Авива» в Дублине, ожидаемо заглушали мощным свистом гимн Великобритании во время предматчевого построения команд.

Протокол игры  
Ирландия0:2Англия
  11'Райс Деклан (0:1)
  26'Грилиш Джек (0:2)
Келлехер КаомхинКоулмэн Шеймус 57' (О'Брайен Джейк ( 57'  76') Коллинз НатанО'Ши ДараДоэрти Мэтт 58' (Найт Джейсон ( 58') Брэйди Роберт  68' 82' (Фергюсон Эван ( 82') Моламби Джейсон  64'Смоллбоун Уильям 75' (Макатир Кейси ( 75') Шмодикс Сэмми  44'Огбене ЧидозиАйда Адам 75' (Браун Алан ( 75')
Запасные: Траверс МаркО'Лири МаксРобинсон КаллумСкэйлз ЛиамПэрротт ТройОмобамиделе ЭндрюО'Дуда Каллум
Пикфорд ДжорданАлександер-Арнольд ТрентГехи МаркМагуайр Гарри 85' (Стоунс Джон ( 85') Колвилл Леви  77'Райс ДекланМайну Кобби  13' 77' (Гомес Анхель ( 77') Сака БукайоГрилиш Джек 77' (Гиббс-Уайт Морган ( 77') Гордон Энтони 78' (Эзе Эберечи ( 78') Кейн Гарри 84' (Боуэн Джаррод ( 84')
Запасные: Льюис РикоКонса ЭзриЛивраменто ВалентиноМадуэке НониПоуп НикГаллахер КонорХендерсон Дин
07 сентября. Стадион "Авива" (Дублин).
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Сборная Англии начинает новый цикл. Два подряд проигранных финала чемпионатов Европы уже навсегда в бэкграунде Гарета Саутгейта. Но если бы, допустим, англичане выиграли Евро-2024, его отставка тоже могла быть логичной. Потому что иногда лучше уходить на пике.

Временным главным тренером сборной Англии назначен Ли Карсли – ирландец, кстати, проведший за «зелёную армию» 39 матчей в 1997-2006 годах. Вроде как групповой этап Лиги наций отдан ему на откуп. А там как пойдёт – порою временное становится постоянным.

Сборная Ирландии, пропустившая два последних чемпионата Европы, выступала на двух предыдущих континентальных первенствах. Если в 2012 году ей не удалось чего-либо достичь на турнире в Польше и Украине, то в 2016 году во Франции ирландцы добрались до 1/8 финала.

В отчётной игре первый опасный момент создали хозяева уже на третьей минуте. Угловой был на правом фланге у хозяев, Конор Брэдли подал его, а Джейсон Моламби пробил головой. Повезло гостям, что мяч был направлен не в створ ворот.

Харри Кейн ответил подобным образом на седьмой минуте, только там был эпизод с игры. Подачу с правого края выкрутил Трент-Александер-Арнольд. Ударил Кейн головой мимо створа и показал большой палец адресанту, поблагодарил того за пас.

Сэмми Шмодикс вскоре ногой угрожал владениям Джордана Пикфорда, который справился со своей задачей. А не забиваешь ты – сначала не забьют тебе, после чего забьют тебе. Энтони Гордон в отместку вышел один на один с Каомхином Келлехером и не реализовал попытку.

Ирландский вратарь «Ливерпуля» отразил мяч, но на подхвате оказались «три льва». Второй темп обернулся заблокированным ударом Кейна, третий – подбивкой Райса в правую девятку. 0:1. Не стал праздновать этот гол Деклан, сыгравший в 2018 году три матча за сборную Ирландии.

Через четверть часа игры отличился ещё один игрок сборной Англии с ирландскими корнями. Деклан Райс тут записал себе голевую передачу, выкатив пас справа в центр. Грилиш отреагировал на это аккуратным низовым ударом в левый угол. 0:2.

«Зелёная армия» оказалась в прострации, вышла из которой только во втором тайме. От англичан ничего необычного не требовалось – им оставалось просто проводить многочисленные позиционные атаки. Искромётности же от них никто не ждёт.

Гости убаюкались и в районе часа игры едва не нарвались на пропущенный гол. Две потери мяча в чувствительных зонах могли обернуться для англичан неприятностями, однако Шмодикс не попадал в створ, не наказывал.

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Поэтому интриги не возникло. Ли Карсли спокойно дал дебютировать за «трёх львов» тому же Гиббс-Уайту со скамейки. Ирландия вчистую проиграла этот матч и во втором туре сыграет с Грецией, тогда как Англия встретится с Финляндией. Напомним, это Лига B Лиги наций.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Ирландии

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